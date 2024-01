Andare a lavoro in bici giova alla salute mentale: meno prescrizioni di farmaci per ansia e depressione

Andare a lavoro in bicicletta giova alla salute mentale. Le persone che hanno questa abitudine hanno infatti anche meno probabilità che vengano prescritti loro farmaci per curare l’ansia o la depressione. Lo rileva una ricerca dell’Università di Edimburgo, pubblicata sulla rivista International Journal of Epidemiology.

I ricercatori hanno combinato i dati di 378.253 persone di età compresa tra 16 e 74 anni provenienti dal censimento scozzese del 2011 con i registri di prescrizione del servizio sanitario nazionale per i successivi cinque anni. E’ emersa una riduzione del 15% delle prescrizioni per depressione o ansia tra i pendolari in bicicletta nei cinque anni successivi al 2011 rispetto a chi usava altri mezzi di trasporto.

Il pendolarismo in bicicletta ha portato in particolare a maggiori riduzioni delle prescrizioni per la salute mentale nelle donne rispetto agli uomini. «La nostra scoperta che questo metodo economico e sostenibile per recarsi al lavoro migliora anche la salute mentale -sottolinea il professor Chris Dibben, uno degli autori della ricerca- suggerisce che una politica di investimenti in piste ciclabili e di incoraggiamento del pendolarismo attivo potrebbe avere benefici ad ampio raggio. Ciò non solo potrebbe migliorare la salute mentale delle persone, ma potrebbe anche aiutare a ridurre le emissioni di carbonio, il traffico e l'inquinamento atmosferico».