La terapia genica permette a un bimbo nato sordo di sentire

Un bambino nato sordo ha recuperato l’udito grazie a una terapia genica. Aissam Dam, 11 anni, è cresciuto in Marocco avvolto nel silenzio, esprimendosi con una lingua dei segni di sua invenzione. La sua famiglia si è trasferita in Spagna lo scorso anno e, durante una visita da un medico specialista, le è stato indicato che Aissam Dam poteva qualificarsi per un test clinico con la terapia genica.

Lo scorso ottobre, riporta il New York Times, Aissam Dam è stato sottoposto al trattamento al Children Hospital di Philadelphia ed è divenuto la prima persona a ottenere la terapia genica per sordità congenita. Il trattamento ha avuto successo, consendo a Aissam Dam di conoscere il mondo dei suoni. «Non c'è un suono che non mi piace», ha detto il bambino al New York Times .