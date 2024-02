Troppo stress aumenta il rischio di diffusione dei tumori: ecco perché

Le NET si formano quando i neutrofili espellono il DNA. Normalmente possono difenderci dai microrganismi invasori. Tuttavia, nel cancro, le NET creano un ambiente favorevole alle metastasi. Per confermare che lo stress innesca la formazione delle NET, portando ad un aumento delle metastasi, il team ha eseguito tre test. Innanzitutto, ha rimosso i neutrofili dai topi utilizzando anticorpi.

Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato su «Cancer Cell» a firma di un gruppo di ricercatori a guida del Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL). Il team è arrivato alla scoperta imitando lo stress cronico in topi malati di cancro. Il team ha scoperto che gli ormoni dello stress chiamati glucocorticoidi agivano sui neutrofili. Questi neutrofili «stressati» formavano strutture simili a ragnatele chiamate NET (trappole extracellulari dei neutrofili).

Successivamente, in un altro gruppo di topi, ha iniettato un farmaco che distrugge le NET. Infine, ha analizzato dei topi i cui neutrofili non potevano rispondere ai glucocorticoidi. Ciascun test ha portato risultati simili. Il team ipotizza che futuri farmaci che prevengono la formazione delle NET potrebbero apportare benefici ai pazienti il cui cancro non ha ancora metastatizzato. Tali nuovi trattamenti potrebbero rallentare o addirittura arrestare la diffusione del cancro.