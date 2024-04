In Italia cresce la speranza di vita, nel 2023 la media è stata di 83,1 anni

Al 31 dicembre scorso la speranza di vita, nel nostro Paese, «è pari a 83,1 anni, in aumento rispetto al 2022 (82,3)», un dato con cui si «recupera quasi del tutto il livello del 2019 (83,2 anni)": in particolare, «gli uomini con 81,1 anni di vita media attesa tornano allo stesso livello del 2019, mentre per le donne (85,2 anni) mancano ancora 0,2 anni (85,4 nel 2019)». Lo si legge nel Rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile (Bes) presentato questa mattina.

«La speranza di vita in buona salute nel 2023 è pari a 59,2 anni e si riduce rispetto ai 60,1 anni del 2022», si precisa nel testo, e «tale riduzione ha riportato l’indicatore quasi al livello del 2019 (58,6 anni), ridimensionando l’incremento anomalo verificatosi tra il 2020 e il 2022 dovuto alla componente soggettiva, per effetto della più diffusa percezione di condizioni di buona salute in tempi di pandemia», indica l'Istituto di statistica.

Nel 2021, va avanti il dossier, nella Penisola «il tasso di mortalità per tumori della popolazione adulta di 20-64 anni è pari a 7,8 per 10.000 residenti e si è ridotto rispetto a quanto osservato nel 2020 (8,0 per 10.000 residenti)». Tuttavia, «si osservano disuguaglianze socioeconomiche anche per la mortalità per tumori della popolazione adulta, con uno svantaggio che aumenta al diminuire del livello di istruzione», e «sono più marcate nei maschi, dove gli individui meno istruiti hanno una mortalità 2,1 volte maggiore dei più istruiti, nelle femmine tale rapporto scende a 1,4», si legge ancora.