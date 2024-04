"Il tumore sarà presto una malattia cronica a lunga sopravvivenza"

La ricerca sul cancro «non è mai stata in una fase così ricca ed eccitante. Oggi più che nel passato possiamo combattere i tumori, ricordando sempre però che non si tratta di una singola malattia ma di tante forme diverse: se non arriveremo a curare in modo definitivo il cancro avanzato e metastatico, sono convinta che arriveremo però a trasformare tale condizione in una malattia cronicizzata con cui i pazienti potranno vivere molto a lungo e con una buona qualità di vita».

A spiegarlo all’ANSA è Patricia Lorusso, presidente dell’Associazione americana per la ricerca sul cancro (Aacr), che a Roma ha partecipato al convegno internazionale Italian Summit On Precision Medicine che ha visto la presenza di 150 oncologi da tutta Europa e dagli Usa. Oggi, ha affermato Lorusso, «abbiamo una migliore conoscenza della biologia dei tumori e questo ha permesso notevoli passi avanti nella medicina "personalizzata", sul singolo paziente.

Abbiamo inoltre tecnologie sempre più avanzate a disposizione e stiamo iniziando a capire molti elementi alla base della resistenza al cancro», ovvero la resistenza da parte del sistema immunitario ad attaccare il tumore. Ed ancora: «Abbiamo capito che anche nei pazienti che presentano la stessa forma tumorale, i meccanismi di resistenza che impediscono di aggredire il cancro possono essere molto diversi». Avanzamenti resi possibili dalla ricerca e fondamentali per mettere a punto nuovi, ulteriori terapie.