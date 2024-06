Tumore al polmone avanzato, una cura riduce il rischio di morte dell'84%

Contro il tumore del polmone in stadio avanzato, particolarmente insidioso poichè manca ad oggi una terapia mirata, arriva una nuova opportunità di trattamento. Un passo avanti importante per migliaia di pazienti: la terapia target con la molecola osimertinib ha ridotto il rischio di progressione di malattia o di morte dell’84% in soggetti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) di stadio III non operabile e con mutazione genica Egfr. Lo dimostra lo studio di fase III 'Laurà presentato in sessione plenaria al congresso dell’American society of clinical oncology (Asco) ed i cui risultati sono contemporaneamente pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Sempre all’Asco è stato presentato anche un secondo studio, 'Adriatic', che evidenzia l’efficacia della molecola immunoterapica durvalumab nel tumore del polmone a piccole cellule di stadio limitato, riducendo il rischio di morte del 27%. Novità rilevanti per pazienti che attualmente non dispongono di molte armi terapeutiche. Per questo, lo studio Laura - che ha arruolato 216 pazienti in più di 145 centri di oltre 15 Paesi, tra cui Stati Uniti, Europa, America del Sud e Asia, e che è in corso - è considerato un avanzamento significativo: osimertinib è infatti una terapia mirata (inibitore di Egfr) in grado di prolungare la sopravvivenza libera da progressione di malattia di più di tre anni.