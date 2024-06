Usa, approvato il vaccino a mRNA contro il virus sinciziale: è il primo per una malattia diversa dal Covid

La Food and Drug Administration americana (Fda) ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio al vaccino a mRNA contro il virus respiratorio sinciziale di Moderna. È il primo vaccino a mRNA per una malattia diversa dal Covid-19 e il primo prodotto di Moderna a raggiungere il mercato dopo i vaccini anti-Covid. Il prodotto, denominato mRNA-1345 (il nome commerciale è mRESVIA), è indicato per le persone con almeno 60 anni. «L'approvazione della Fda del nostro secondo prodotto, mRESVIA, si basa sulla forza e sulla versatilità della nostra piattaforma mRNA - ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna - mRESVIA protegge gli anziani dagli esiti gravi dell’infezione da virus respiratorio sinciziale ed è l'unico vaccino per virus respiratorio sinciziale disponibile in una siringa preriempita». Negli studi clinici che hanno portato all’approvazione il vaccino ha dimostrato un’efficacia dell’83,7% nel prevenire infezioni da virus sinciziale. L’efficacia si è protratta per quasi nove mesi. L’azienda conta di rendere disponibile il prodotto già nella prossima stagione invernale. Inoltre, ha già sottoposto la richiesta di approvazione ad altri enti regolatori.

Cos'è il virus sinciziale? Il virus sinciziale respiratorio (RSV) è un patogeno altamente contagioso che colpisce il sistema respiratorio. Questo virus è noto per causare infezioni del tratto respiratorio superiore e inferiore, con sintomi che possono variare da lievi a severi. Il RSV è particolarmente noto per la sua prevalenza nei neonati e nei bambini piccoli, ma può influenzare individui di tutte le età. Origine e diffusione Il RSV appartiene alla famiglia dei Pneumoviridae e al genere Orthopneumovirus. È stato identificato per la prima volta nel 1956 e, da allora, è stato riconosciuto come una delle principali cause di bronchiolite e polmonite nei bambini al di sotto dei due anni. La trasmissione del virus avviene principalmente tramite goccioline respiratorie espulse quando una persona infetta tossisce o starnutisce, ma può anche diffondersi tramite il contatto diretto con superfici contaminate.