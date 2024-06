Al Meyer ricostruito il naso a un bimbo grazie alla stampa 3D

L'operazione, durata oltre sette ore, ha visto l'uso di sagome stampate in 3D che hanno guidato i chirurghi nella modellazione del naso. È stata inoltre utilizzata una maschera trasparente sterile in 3D per assicurare che le dimensioni del naso fossero perfettamente corrispondenti a quelle del gemello. Un secondo intervento di rifinitura ha completato con successo la procedura, permettendo al bambino di tornare a casa e riprendere una vita normale.

Grazie all'uso delle tecnologie di scansione 3D, il team chirurgico ha potuto replicare la geometria del volto del fratellino gemello del bambino. Questo modello è stato essenziale per progettare e stampare strumenti chirurgici ad hoc, utilizzati per prelevare con precisione frammenti di cartilagine costale necessari alla costruzione dell'impalcatura ossea e cartilaginea del nuovo naso.

Collaborazione innovativa

Il successo di questa operazione è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra i chirurghi del Meyer e il laboratorio T3Ddy (www.t3ddy.org), sostenuto dalla Fondazione Meyer e coordinato dall'ing. Kathleen McGreevy per il Meyer e dalla professoressa Monica Carfagni per l’Unifi. Questo team si dedica all'introduzione di tecnologie 3D innovative nella pratica clinica, garantendo interventi meno invasivi e più precisi.

Impatto emotivo e sociale

L'intervento non solo ha risolto un problema fisico significativo per il bambino ma ha anche ridato speranza e sicurezza in sé stesso, come evidenziato dalle parole della madre: "Ora sono davvero come il mio fratellino e i miei compagni!". Questa storia sottolinea l'importanza dell'avanzamento tecnologico nella medicina moderna e il suo impatto sulla qualità della vita dei pazienti più giovani.