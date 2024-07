Svelata l'origine dell'emicrania: la scoperta apre la strada a nuovi trattamenti

È stata finalmente svelata l’origine, finora avvolta nel mistero, dell’emicrania, una patologia che colpisce 1 italiano su 4 e le donne il triplo degli uomini: la causa sta in una via di segnalazione del cervello finora sconosciuta, che mette in contatto alcune proteine con i nervi sensoriali responsabili della percezione del dolore. La scoperta, pubblicata sulla rivista Science, apre la strada a nuovi trattamenti validi anche per altre tipologie di mal di testa, come quello provocato dal ciclo mestruale.

I ricercatori guidati dall’Università di Copenaghen hanno condotto lo studio sui topi, ma i dati indicano che il meccanismo dovrebbe essere lo stesso anche negli esseri umani. L’emicrania è la forma di mal di testa più comune.

Si presenta con un dolore acuto o pulsante solitamente in un solo lato della testa, con sintomi molto variabili da soggetto a soggetto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha inquadrata come la seconda patologia più disabilitante per il genere umano e la terza più frequente. La Legge italiana 81/2020, infatti, prevede il riconoscimento della cefalea primaria (il gruppo del quale fanno parte anche le varie forme di emicrania) come malattia sociale invalidante, ma il primo decreto legislativo per consentirne l’attuazione è stato emanato solo nel 2023.