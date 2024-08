Oms-Europa: il vaiolo delle scimmie non è il "nuovo Covid". Ecco cos'è Mpox

Il vaiolo delle scimmie non è il 'nuovo Covid’. Sappiamo come controllare l’infezione e, in Europa, sono già state messe in atto le misure necessarie per eliminarne del tutto la trasmissione. Inoltre, occorre affrontare la malattia insieme nel mondo, partendo da una risposta coordinata in Africa, dove i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno dichiarato un’emergenza continentale da Mpox poco prima della dichiarazione globale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Sono questi i tre messaggi lanciati dal direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Henri P. Kluge.

Conoscenza e controllo del clade II e clade I

Il direttore dell’Oms Europa sottolinea che «sappiamo già molto del clade II», il sottotipo del virus responsabile dell’epidemia che nel 2022 colpì l’Europa, mentre «dobbiamo ancora saperne di più sul clade I», che imperversa nell’Africa centro-orientale. «Sulla base di ciò che sappiamo - afferma - la malattia si trasmette principalmente attraverso il contatto pelle a pelle con le lesioni da malattia, anche durante i rapporti sessuali». Di qui il secondo messaggio: «sappiamo come controllare la malattia, soprattutto in Europa, dove sono già in atto le misure per eliminarne del tutto la trasmissione».