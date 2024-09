Vaiolo delle scimmie: una dose di vaccino previene l'infezione nel 58% dei casi

Il vaccino Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN), pensato per contrastare il vaiolo delle scimmie Mpox, sembra efficace al 58 per cento nel proteggere l’organismo dall’infezione. Questo incoraggiante risultato emerge da uno studio, pubblicato sul British Medical Journal, condotto dagli scienziati dell’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), del Public Health Ontario e del MAP Centre for Urban Health Solutions presso lo St. Michael's Hospital di Unity Health di Toronto.

Il team, guidato da Christine Navarro, ha valutato l’efficacia del vaccino MVA-BN attraverso una sperimentazione mirata. Durante l’epidemia da vaiolo delle scimmie del 2022, il Canada ha introdotto questo approccio come misura preventiva per gli individui ad alto rischio di esposizione. Durante la campagna di vaccinazione, è stata somministrata una sola dose, per raggiungere il maggior numero di soggetti più vulnerabili.