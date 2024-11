Influenza australiana, ecco i sintomi. Rezza: i vaccini sono efficaci

«Ci avviamo verso una stagione influenzale probabilmente dominata da un sottotipo di virus differente dall’anno scorso, con maggiore possibilità di circolazione, ma anche per questo scenario il vaccino ci offre una adeguata copertura». Così Gianni Rezza, professore di Igiene e Sanità Pubblica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ed ex Direttore Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute, ha descritto le prospettive per la nuova stagione influenzale alle porte.

«Guardando a quello che è successo in Australia e considerando che l’anno scorso la stagione influenzale è stata dominata da un sottotipo di virus A-H1N1, quest’anno possiamo aspettarci una prevalenza di A-H3N2, che è l’altro sottotipo, che proprio per la sua differenza rispetto all’origine dei contagi dell’anno passato dovrebbe trovare una popolazione più suscettibile specialmente tra i bambini. Va però detto che in termini clinici cambia poco, nel senso che la sintomatologia è la stessa di ogni influenza, con mal di testa, febbre, brividi e mal di ossa».