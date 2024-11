Malaria autoctona a Verona? La Regione Veneto svela la verità sul contagio

Un recente caso di malaria registrato in provincia di Verona ha destato preoccupazione, ma non si tratta di un'infezione autoctona. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) dell’Ulss 9 Scaligera ha chiarito che l'infezione è stata causata da un viaggio recente in una zona endemica per malaria – un dettaglio inizialmente omesso dal paziente. La Regione Veneto conferma: nessun rischio di contagio locale.

Collaborazione e verifiche incrociate: il ruolo della Regione Veneto

L'indagine, svolta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 9, ha visto una stretta collaborazione con la Direzione Prevenzione e l’Istituto Superiore di Sanità. Grazie al sistema di sorveglianza regionale, sono state attivate immediatamente tutte le verifiche per scongiurare la possibilità di una trasmissione autoctona. Le evidenze hanno chiarito che il caso è di origine esterna.