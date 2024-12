Vaccino italiano spegne la miccia allo scompenso cardiaco: scoperto il meccanismo infiammatorio da attaccare

Scoperto il meccanismo autoimmune contro i tessuti del cuore, responsabile della progressione dello scompenso cardiaco, una condizione che colpisce un over65 su 10. Lo scompenso cardiaco è una condizione comune e invalidante, che in Italia colpisce circa 600.000 persone e nei paesi industrializzati, rappresenta la principale causa di disabilità e mortalità nella popolazione anziana.

Una nuova ricerca per combattere lo scompenso cardiaco

La ricerca è stata condotta nell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas ed ha permesso di testare un prototipo di vaccino per spegnere l’infiammazione, miccia che accende la malattia, e ridurre i sintomi in un modello di laboratorio della malattia. Lo scompenso cardiaco non ischemico, ovvero non causato da infarto, è stato a lungo considerato come una malattia meccanico-metabolica: il muscolo cardiaco, anche a causa dell’età o per via di restringimenti vascolari che ne aumentano lo sforzo, fatica a pompare il sangue in circolo.