Nuove cure gratuite dal 30 dicembre: dalla procreazione assistita alle protesi tech. "Dimenticato l’autismo"

È iniziato il conto alla rovescia per l'entrata in vigore, a partire dal 30 dicembre, delle nuove cure e prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente o con il pagamento del ticket. Dalla Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) alle protesi di ultima generazione, i cittadini potranno usufruire di cure gratuite grazie all’aggiornamento dei tariffari per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica, fermi rispettivamente al 1996 e al 1999. Questo rappresenta un passo avanti significativo, secondo le associazioni dei pazienti, anche se permangono alcune criticità, come le prestazioni 'scoperte' per il trattamento dell’autismo. Nuove terapie e tecnologie disponibili Dalla Pma alla consulenza genica, dall’adroterapia all'enteroscopia con microcamera ingeribile e alla radioterapia stereotassica, sono numerose le nuove terapie garantite. Altre innovazioni includono apparecchi acustici digitali, attrezzature domotiche, sensori di comando, arti artificiali ad alta tecnologia, e sistemi di riconoscimento vocale e puntamento con lo sguardo.

L’aggiornamento coinvolge oltre 3mila prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza protesica. Il Decreto Tariffe, approvato a novembre dalla Conferenza Stato-Regioni, ha avuto un iter durato quasi un decennio, segnando l’introduzione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea). L'impatto economico è stimato in 502,3 milioni di euro per la specialistica e 47,6 milioni per la protesica. Diagnosi e monitoraggio: nuovi strumenti disponibili Tra le novità, sono state introdotte prestazioni diagnostiche e terapeutiche avanzate, come alcune forme di radioterapia e terapie biologiche innovative. Sono state aggiornate le tariffe per procedure legate alla cataratta e ad altre prestazioni oculistiche. Per la Pma, sono state adottate le tariffe dell'Emilia-Romagna, comprendendo l’intero ciclo delle coppie assistite, incluso il reperimento dei gameti e il monitoraggio.