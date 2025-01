Vaccino antinfluenzale, per i medici di base si è ancora in tempo

«Mezza Italia è a letto con l'influenza e la diffusione del virus influenzale è prossima al picco», che potrebbe arrivare tra metà e fine gennaio. «In questa situazione, sono fondamentali alcune misure precauzionali e scelte appropriate nelle terapie farmacologiche, da eseguire sempre sotto stretto controllo medico». A sottolinearlo è la Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg) che raccomanda misure di prevenzione e terapie opportune: in primo luogo, si raccomanda la vaccinazione antinfluenzale, ancora disponibile presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e che trova ancora utilità se eseguita quanto prima» - afferma Stefano Celotto, direttivo nazionale Simg.

Inoltre «in presenza di sintomi influenzali, la raccomandazione è di assumere terapie che intervengano sui sintomi - sottolinea Ignazio Grattagliano, vicepresidente Simg- Il paracetamolo è senza dubbio il più efficace analgesico e antipiretico, gli antinfiammatori non steroidei con indicazione al trattamento delle infiammazioni delle alte vie aeree devono essere consigliati tenendo conto del profilo di rischio cardiovascolare, renale e gastrico del paziente, prestando attenzione alla corretta informazione in caso di automedicazione con formulazioni da banco. Altri farmaci utili sono gli antitussivi (facendo attenzione all’azione sedativa di alcuni di essi), in particolare se vi è tosse stizzosa che disturba attività quotidiane e sonno notturno, e i decongestionanti nasali in caso di rinorrea importante. I cortisonici, in generale, devono essere evitati poiché possono ridurre le difese immunitarie ed aumentano il rischio di complicanze. L’uso di antibiotici, invece, è assolutamente da evitare in caso di infezioni virali; la necessità di una loro assunzione deve seguire sempre una valutazione medica, mantenendo la prescrizione riservata ai soli casi necessari».