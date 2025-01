Due paraplegici camminano grazie a un neurostimolatore: presto test su altri pazienti

Già da tempo si stanno studiando neurostimolatori che, impiantati in persone paraplegiche o tetraplegiche, siano in grado di stimolare correttamente i muscoli e ripristinare i movimenti, aggirando la lesione al midollo spinale. Un grande ostacolo è però il fatto che quasi il 70% delle persone paraplegiche soffre di rigidità e spasmi involontari. Questi avvengono in modo naturale, probabilmente per favorire i normali riflessi rapidi, e vengono bilanciati dal cervello, che inibisce l’attività di alcuni circuiti motori.

«Nel caso di una lesione al midollo spinale, il paziente perde i messaggi inibitori provenienti dal cervello che regolano l’iperreattività spinale», ha osservato il primo autore dello studio, Simone Romeni, del Politecnico di Losanna e dell’Ospedale San Raffaele.

Neurostimolatore: una soluzione innovativa

Per controllare gli spasmi involontari, i ricercatori hanno utilizzato un neurostimolatore impiantabile. Si tratta di un dispositivo già adottato per altri scopi, come il controllo del dolore, ma in questa sperimentazione è stato utilizzato per modulare i segnali elettrici, interferendo con quelli che provocano spasmi e contrazioni. Parallelamente, il neurostimolatore ha inviato anche segnali elettrici per stimolare la corretta attività muscolare.