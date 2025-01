Un 15enne affetto da cecità riacquista la vista, delicato intervento chirurgico a Lecco del siciliano Pierfilippo Sabella

Un ragazzino affetto dalla sindrome di Marfan, che aveva perso completamente la vista, l’ha recuperata grazie alle cure dell’Ospedale di Lecco. Il giovane paziente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dal dottor Pierfilippo Sabella, primario della struttura complessa di Oculistica, con il supporto dell’équipe dei professionisti dell’Asst di Lecco.

Sindrome di Marfan e il Distacco della Retina

La sindrome di Marfan è una rara patologia genetica che, già in giovane età, può provocare il distacco della retina, portando alla cecità totale se non si interviene tempestivamente con la chirurgia. Il 15enne aveva già perso la vista da un occhio anni fa, a seguito di un intervento che non era riuscito a salvare la funzionalità visiva. Quando si è rivolto all’Ospedale Manzoni di Lecco, il ragazzo era completamente cieco, avendo perso la vista anche nell’altro occhio.