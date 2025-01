Tumori, il vaccino HPV potrebbe eliminare le lesioni precancerose: risultati promettenti di una ricerca

Il vaccino Vvax001

Il vaccino Vvax001 è una versione modificata del virus della foresta di Semliki che non è in grado di replicarsi e produce le proteine oncogene E6 ed E7, espresse esclusivamente dalle cellule infette da HPV16. Nello studio di fase II, 18 pazienti con CIN3 HPV16-positivo hanno ricevuto tre dosi di Vvax001 a distanza di tre settimane e sono stati poi monitorati di routine tramite colposcopia prima di una biopsia finale guidata da colposcopia a 19 settimane dalla vaccinazione.

Risultati dello studio

Nove dei 18 pazienti hanno sperimentato una regressione: sei con displasia di basso grado e tre con regressioni complete e nessun segno di displasia. La dimensione della lesione è stata significativamente ridotta in tutti i pazienti tranne uno e queste riduzioni sono state evidenti entro un mese dal completamento della vaccinazione. I nove pazienti la cui malattia non è regredita sono stati sottoposti a intervento chirurgico di escissione ad ansa, sebbene in quattro di questi pazienti non sia stata riscontrata alcuna malattia residua, il che suggerisce che il tempo aggiuntivo per l’intervento potrebbe aver consentito l’eradicazione completa della lesione, secondo gli autori.

«Per quanto ne sappiamo, questo tasso di risposta rende Vvax001 uno dei vaccini terapeutici più efficaci per le lesioni CIN3 associate a HPV16 segnalate fino ad oggi - ha affermato Yigit - se confermati in uno studio più ampio, i nostri risultati potrebbero significare che almeno la metà dei pazienti con CIN3 potrebbe essere in grado di omettere l’intervento chirurgico ed evitare tutti i suoi possibili effetti collaterali e complicazioni».