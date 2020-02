Dopo il trionfo a Sanremo, Diodato vola all’Eurovision Song Contest

Sarà Diodato a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020 che si svolgerà a Rotterdam, nei Paesi Bassi il prossimo maggio. A confermarlo la pagina Facebook di RAI 4.

Intanto Diodato si gode la vittoria della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Una vittoria dedicata alla propria famiglia e all’intera squadra di lavoro, ma anche dedicata «alla mia città, a Taranto, per la quale bisogna fare rumore e che lotta perchè c'è una situazione insostenibile».

Lo ha detto Antonio Diodato nella conferenza stampa dopo la premiazione all’Ariston.

Diodato ha anche detto di «poter aiutare il Primo maggio di Taranto (di cui è direttore artistico, ndr) coinvolgendo altri artisti per aiutare una città che vive una situazione inaccettabile oltre che insostenibile».

L’artista ha quindi parlato di «sensazione stranissima perchè il Festival è fatto di attese anche lunghissime e ti carichi di una emotività che non sei in grado di gestire. Fin dal primo giorno sono stato accolto con un calore che non mi aspettavo e mi rende felice per le persone che hanno lavorato con me in questi anni, una famiglia che si è creata intorno a me ed è famiglia piena di amore. e la vittoria la dedico anche all’altra famiglia che si è creata intorno a me, a chi ha scritto questo brano con me».

Ed ha raccontato di aver avuto «tante batoste», di aver suonato in locali dove più volte a stento si trovava di fronte una decina di persone, «ma ho sempre creduto nel mio lavoro, nella forza della musica e della canzone».

© Riproduzione riservata