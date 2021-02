Festival di Sanremo, Barbara Palombelli sarà la regina del venerdì sera

Sanremo 2021 ha la sua quarta co-conduttrice: Barbara Palombelli sarà sul palco nella serata di venerdì 5 marzo. Dopo Elodie, Matilda De Angelis e Naomi Cambpell, toccherà alla giornalista, alle spalle una lunga esperienza da cronista parlamentare nonché da conduttrice in radio e tv, oggi volto di Forum e di Stasera Italia sulle reti Mediaset, il ruolo di padrona di casa accanto ad Amadeus nella serata che incoronerà il vincitore dei Giovani.

«Ho ricevuto una telefonata di Amadeus... e sarò a Sanremo con lui venerdì 5 marzo! Sono stata al festival varie volte come giornalista e in giuria ma questa volta è diverso: salirò sul palco!!!», commenta Palombelli sui social. «Sarà un’emozione pazzesca, incredibile: Sanremo è casa, è famiglia. E’ la nostra memoria, sono mio padre e mia madre che guardano la tv con noi bambini...». Quest’anno, sottolinea, sarà un’edizione speciale! Il pensiero correrà a tutti quelli che hanno sofferto e sarà ancora più importante mostrare un Paese unito che saprà ritrovare nella musica, come ha sempre saputo fare nella sua storia, una grande energia per rinascere!», conclude ringraziando il direttore artistico e Mediaset che le ha dato il via libera, rinunciando per una settimana a uno dei punti di forza del palinsesto.

Palombelli presidia dal lunedì al venerdì l'access prime time di Rete4 con Stasera Italia, più lo speciale di prima serata, e conduce Forum la mattina su Canale 5 (con Lo sportello di Forum il pomeriggio su Rete4). Sanremo torna così a puntare su una giornalista, dopo la presenza di Emma D’Aquino e Laura Chimenti tra le dieci donne del 2020. E senza dimenticare le partecipazioni di Federica Sciarelli e Franca Leosini, ospiti di Claudio Baglioni nel 2018. Tirano intanto un sospiro di sollievo gli Extraliscio: è negativo il tampone molecolare di Moreno Conficconi, il Biondo della band in gara tra i Big, risultato positivo al test rapido effettuato prima di entrare all’Ariston per le prove. Con il protocollo erano scattati subito l’isolamento fiduciario e il tampone per tutti i componenti del gruppo, che ora potrà riprendere le prove e il cammino verso la gara.

Nel festival che avrà tra le guest star Zlatan Ibrahimovic, sul palco in tutte le serate, ci sarà spazio anche per Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna e amico del campione rossonero: «Sì, vado a Sanremo, io e Ibra canteremo: due zingari sul palcoscenico», annuncia. «Per fortuna - sorride - non ci sarà il pubblico, perché non so né ballare, e questo lo avete già potuto vedere, non so neppure cantare. Zlatan è un pò meglio di me a ballare, ma pure lui a cantare... male male». Un altro duetto d’eccezione si prepara per la serata finale: Ornella Vanoni e Francesco Gabbani si esibiranno insieme sulle note di Un sorriso dentro al pianto, il brano composto dal cantautore toscano e primo singolo estratto da «Unica», il nuovo album della Vanoni. La canzone, di cui Gabbani firma la musica e - insieme a Pacifico e Ornella stessa - anche il testo, è fra i più trasmessi in radio.

© Riproduzione riservata