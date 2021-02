Sanremo 2021: i siciliani Colapesce e Dimartino favoriti, poi Fedez-Michielin e Maneskin. E Davide Shorty...

Chi vincerà il Festival di Sanremo? In molti indicano i Maneskin, il gruppo romano, scoperto a X Factor 2017. Ma attenzione alle sorprese. Che a sentire i bookmakers sono dietro l'angolo. E parlano anche il siciliano e un po' di calabrese. E allora andiamo con ordine.

Secondo Sisal Matchpoint, il Festival - targato Amadeus per il secondo anno di fila - ha un favorito su tutti: anzi due favoriti visto che cantano in coppia. Si tratta dei siciliani Colapesce e Dimartino, il primo di Solarino (Siracusa) e il secondo di Palermo, che si presentano a Sanremo con il brano Musica leggerissima. Sono quotati a 5, seguiti dai Maneskin, da Fedez & Francesca Michielin, coppia inedita, e dal rapper torinese Willie Peyote. Tutti a 7,50. Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante di Lista: lui, Dario Mangiaracina, siciliano di Palermo e lei, Veronica Lucchesi, che nell'Isola ci ha vissuto e suonato per anni (quarto). Alla pari con la 19enne Madame, giovane astro nascente della scena rap italiana: loro sono a 9.

Cambiamo sigla: per Eurobet la vittoria andrà a Michielin-Fedez a 5, seguiti dal cosentino Aiello (5.50) e dai soliti Colapesce-Dimartino (5.50). Quarta "La rappresentante di Lista" a 6. Stesso vincitore per PlanetWin365: avanti a tutti Michielin-Fedez addirittura a 3,75, tallonati da Maneskin (5,75) e i soliti Colapesce-Dimartino (6.50).

La Snai punta invece forte sui Colapesce-Dimartino, vittoriosi a 5.50, davanti a Michielin-Fedez, Maneskin e Willie Peyote: tutti a 7.50. Nelle nuove proposte il grande favorito è il palermitano Shorty, quotato a 3.

