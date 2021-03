Sanremo 2021 non decolla: dati in calo. Seconda serata al 42.1%, meno 11% rispetto allo scorso anno

La prima parte della seconda serata del Festival di Sanremo ha ottenuto ieri su Rai1 10 milioni 113 mila telespettatori pari al 41.2% di share, la seconda 3 milioni 966 mila con il 45.7%. Nel 2020 la seconda serata del Festival fu seguita da 12 milioni 841 mila telespettatori, pari al 52.5%, nella prima parte e da 5 milioni 451 mila con il 56.1% nella seconda. In media la seconda serata del Festival ha raccolto 7 milioni 586 mila spettatori con il 42.1%. L'anno scorso l’ascolto medio raggiunse i 9 milioni 693 mila spettatori pari al 53.3% di share.

Il Festival di Sanremo sconta ancora quindi un calo di ascolti. La media del 42.1% di share per la seconda serata rappresenta il dato più basso dal 2015, quando il primo festival di Carlo Conti raccolse il 41.67% di share (ma in valori assoluti andò decisamente meglio, con 10 milioni 91 mila spettatori). Nel 2014 andò peggio, invece, al Fazio bis: la seconda serata raccolse in media 7 milioni 711 mila spettatori con il 33.95%. Sanremo perde spettatori anche rispetto alla serata del debutto che ha avuto una media di 8 milioni 363 mila spettatori con il 46.6%. L’anno scorso il primo festival targato Amadeus era riuscito nell’impresa di migliorare di oltre un punto di share gli ascolti della prima serata, passando al 52.2% al 53.3%.

Stasera - la terza della 71esima edizione della gara canora - sarà il momento delle cover, con i cantanti sul palco da soli (o in duetto con alcuni colleghi italiani o stranieri) a interpretare i brani del cuore scritti però da altri. Uno show nello show, con pezzi anche molto noti, che - chissà - potrebbero risollevare le sorti di questo Festival, almeno in termini di numeri.

La seconda classifica provvisoria

1 – Ermal Meta, Un milione di cose da dirti

2 – Irama, La genesi del tuo cuore

3 – Malika Ayane, Ti piaci così

4 – Lo Stato sociale, Combat pop

5 – Willie Peyote, Mai dire mai (La locura)

6 – Gaia, Cuore amaro

7 – Fulminacci, Santa Marinella

8 – La rappresentante di lista, Amare

9 – Extraliscio, Bianca luce nera

10 – Giò Evan, Arnica

11 – Orietta Berti, Quando ti sei innamorato

12 – Random, Torno a te

13 – Bugo, E invece sì

La classifica dei 26 artisti, votati dalla Giuria demoscopica

E da questa classifica, unita a quella degli altri tredici, ecco la prima classifica completa dei 26 artisti in gara, stilata dalla Giuria demoscopica: primo Ermal Meta, a seguire Annalisa, Irama, Malika Ayane, Noemi, Fasma, Francesca Michielin-Fedez, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di lista, Maneskin, Max Gazze', Colapesce-Di Martino, Coma_Cose, Extraliscio con Davide Toffolo, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon, Aiello.

© Riproduzione riservata