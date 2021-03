Sanremo 2021: quarta sera da 11,1 milioni di spettatori e 43,3% di share nella prima parte

Per la quarta serata del Festival, la penultima prima del gran finale di questa sera, sono stati 11.115.000 gli spettatori della prima parte, con il 43,3% di share. La seconda parte, andata avanti fino alle 2 di notte, è stata seguita da 4 milioni 980mila spettatori e share del 48,2%. Ascolti in ripresa anche se dal 2014 non si registrava una media share più bassa di quella di ieri nella quarta serata del Festival di Sanremo: quell'anno, seconda conduzione di Fabio Fazio, fu pari al 37,97%, quest’anno 44,7%. Quanto alla media spettatori, quell'anno fu di 8 milioni 188mila, quest’anno 8 milioni 14mila.

