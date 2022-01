A Sanremo, "Chiedi e ti sarà cantato". L'Oracolo sul profilo Instagram del Festival

«Entra nel tempio dell’Ariston. Chiedi e ti sarà cantato». Così recita la call to action lanciata da RaiPlay tramite l’account Instagram ufficiale del Festival di Sanremo che ha «ingaggiato» un misterioso oracolo per intrattenere i follower del profilo. In pochissime ore moltissime sono state le interazioni: si contano infatti già centinaia di migliaia di visualizzazioni su quindici stories, a conferma che l’oracolo piace a tutti i fan della kermesse. Attraverso l’utilizzo del tool «Domande» delle Instagram Stories, l’Oracolo ha risposto, in musica, ai quesiti più disparati, attingendo a ben 72 anni di storia. I suoi responsi, infatti, vengono comunicati attraverso celebri spezzoni tratti dalle canzoni delle passate edizioni del Festival. L' iniziativa ha da subito riscosso la partecipazione di un grande numero di utenti. In attesa che l’Oracolo torni a pronunciarsi nei prossimi giorni con nuovi responsi cantati, si può seguire @sanremorai, il profilo Instagram ufficiale.

