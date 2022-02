Jovanotti pazzo di gioia chiama Gianni Morandi: "Che figata, è un podio bellissimo" VIDEO

"Gianniii! Siamo nei tre! Che figata, bellissimo. E' un trio, un podio fantastico". Sono le parole di un incontenibile Jovanotti che al termine del Festival di Sanremo ha chiamato Gianni Morandi per congratularsi per il risultato raggiunto pubblicando il video sul suo profilo Instagram. Raggiante Jova al telefono con addosso un cappello arancione con una spilla grande in cui c'è Gianni Morandi da giovane. Parole di grande affetto non solo per Morandi, ma anche per Mahmood e Blanco. Si fa passare i due al telefono e si complimenta con entrambi per la vittoria.

