Sanremo, Amadeus: "Gino Paoli e Peppino di Capri superospiti al Festival"

Gino Paoli e Peppino di Capri sono altri due dei super ospiti del Festival di Sanremo. L’annuncio in diretta al Tg1 da parte di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana. A Gino Paoli toccherà l'emozione della serata finale. Il cantante partenopeo sarà invece presente nella giornata di giovedì. «Onorato e gratificato»: così si sente Peppino di Capri. «Fin dal primo momento ho creduto nella grande capacità di Amadeus come direttore artistico dell’evento musicale più importante, per questo mi ero candidato addirittura in gara. Poi oggi ho avuto la bellissima notizia che dopo i miei 15 Festival di Sanremo sarò al Teatro Ariston come super ospite! Sono onorato e gratificato... Grazie Ama!».

«Volevo omaggiare i grandi della musica italiana che sono con noi. Perché doverli ricordare... Sono attualissimi, ci hanno regalato canzoni indimenticabili. Ecco perché li ho voluti. È la storia della nostra musica che deve essere applaudita e abbracciata sul palco del Festival». Lo ha detto Amadeus in collegamento con Mara Venier a Domenica In, parlando della presenza all’Ariston di grandi artisti della musica italiana, come i Pooh, Al Bano, Massimo Ranieri, Peppino Di Capri e Gino Paoli, oltre a Gianni Morandi che sarà co-conduttore. Ma le sorprese non sono finite. Amadeus non ha potuto svelare il nome dell’ospite internazionale, l’artista donna di origini italiane di cui aveva parlato Fiorello nel suo programma. «Sarà una cosa molto bella - si è limitato a dire -, ma finché la cosa non è concreta non si può dire».

