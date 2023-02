"Tra palco e città", grandi nomi per il Sanremo fuori dall'Ariston

Concerti di big in piazza e sulla Costa Smeralda ormeggiata in rada (in entrambi i casi ci sarà il collegamento con l’Ariston); una mostra dedicata a Raffaella Carrà, un trenino turistico per le vie di Sanremo e il green carpet che accompagna gli artisti all’Ariston. E’ un Festival di Sanremo che esce dall’Ariston per far vivere il centro della città con eventi eventi organizzati da Rai Pubblicità grazie agli sponsor.

Si parte lunedì sera con uno spettacolo pirotecnico che saluterà il 73/o Festival della Canzone Italiana (7-11 febbraio). Il vero elemento di novità è il Suzuki Stage, ovvero il palco allestito in piazza Colombo (aperto a non più 1.500 spettatori in contemporanea) dove da martedì a sabato si esibiranno alcuni grandi artisti in collegamento con l’Ariston: Piero Pelù (martedì), Nek e Francesco Renga (mercoledì), Annalisa (giovedì), La Rappresentante di Lista (venerdì), Achille Lauro (sabato).

«E' un festival che sta crescendo - ha affermato il sindaco Alberto Biancheri alla presentazione degli eventi - e abbiamo anche fuori dall’Ariston un vero spettacolo: penso al coinvolgimento di spazi come il forte di Santa Tecla e piazza Borea d’Olmo. In questi anni abbiamo fatto crescere questo Festival, andando incontro alle richieste della cittadinanza».

Torna anche il palcoscenico sul mare del Festival di Sanremo con Costa Smeralda dove si esibiranno: Salmo (martedì), Fedez (mercoledì), Gue Pequeno (giovedì), Takagi e Ketra (venerdì) e Salmo (sabato). «La presenza di Costa Smeralda - ha affermato l'assessore al Turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi - rappresenta quest’anno un’opportunità per incrementare ulteriormente il turismo nella nostra città. La nave, infatti, ospiterà a bordo dei passeggeri che potranno scendere». Al forte di Santa Tecla sarà in programma la mostra dedicata a Raffaella Carrà 'A far la moda comincia tu'.

© Riproduzione riservata