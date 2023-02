Sanremo: Mengoni primo anche dopo il televoto. Boom di Ultimo, si piazza secondo. LA CLASSIFICA

La standing ovation dell'Ariston dopo la sua esibizione in qualche modo l'aveva annunciato: Marco Mengoni si conferma re anche per il voto popolare (quello che stasera è toccato alla giuria demoscopica e televoto). Scendono (e di molto) i siciliani Colapesce e Dimartino, che ieri sera si erano attestati in seconda posizione. Boom di preferenze per Ultimo, che risale la classifica dal decimo (lì l'aveva posizionato la sala stampa) fino al secondo piazzamento. E domani sera, per i duetti, il cantautore romano avrà come ospite Eros Ramazzotti...

La classifica generale dopo la terza serata

1 Marco Mengoni

2 Ultimo

3 Mr Rain

4 Lazza

5 Tananai

6 Madame

7 Rosa Chemical

8 Colapesce Dimartino

9 Elodie

10 Giorgia

11 Coma_Cose

12 Gianluca Grignani

13 Modà

14 Paola e Chiara

15 Lda

16 Ariete

17 Articolo 31

18 Mara Sattei

19 Leo Gassmann

20 Colla Zio

21 Levante

22 Cugini di Campagna

23 gIANMARIA

24 Olly

25 Anna Oxa

26 Will

27 Shari

28 Sethu

