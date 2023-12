Sanremo, Amadeus svela tutti nomi al Tg1: Mannoia, Geolier, Emma, Annalisa, Negramaro e I Ricchi e Poveri ECCO I 27 BIG IN GARA

Il primo colpo di scena, in attesa che Amedeus declami la seconda parte della tanto attesa lista dei big che parteciperanno alla prossima edizione di Sanremo, riguarda il numero di partecipanti: saranno 30 gli artisti in gara. Un cambiamento di notevole importanza all'interno della kermesse musicale. Non più 23 big e tre giovani, ma 27 cantanti già noti da aggiungere al terzetto di vincitori della kermesse parallela Sanremo Giovani.

I 27 nomi svelati al Tg1:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma Marrone

Fred De Palma

Angelina Mango

Diodato

Renga e Nek

La Sad

Sangiovanni

Il Tre

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

I ricchi e poveri