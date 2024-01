Fiorello commenta l'amico: un sesto Sanremo con Amadeus? "Da brividi, roba da Stephen King"

«Un sesto Sanremo con Amadeus? Quell'uomo mi fa paura, roba da Stephen King». Con un post apparso sui suoi social, che ha già superato le 65mila visualizzazioni, lo showman ironizza sulle parole pronunciate da Amadeus sull'eventualità di condurre anche l’edizione 2025: «Da brividi... «Quest’uomo mi fa veramente paura - scrive Fiorello sui social - Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi», così Ciuri ironizza riferendosi ad un passaggio dell’intervista rilasciata da Amadeus a Repubblica in cui il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo dice: «Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema».

Il web si scatena e il post diventa subito virale. Le parole di Fiorello sono state commentate subito da centinaia di follower tra cui Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus che ha lasciato tre emoji di risate. Intanto lo showman si prepara a tornare sulla Rai dalle 7 del mattino con il suo 'Viva Rai2!' da lunedì 15 gennaio.