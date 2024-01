Da Gabbani-Mannoia a Bertè con Venerus: primi rumors sui duetti di Sanremo

Ameno di due settimane da Sanremo, manca ancora l’ufficializzazione dei duetti nella serata delle cover di venerdì 9 febbraio, ma alcune indiscrezioni cominciano a circolare. Nel 2017 Francesco Gabbani si inginocchiò ai piedi di Fiorella Mannoia, nella finalissima a due, come a chiedere scusa per aver vinto il festival. Ora la cantante romana ha invitato proprio il cantautore toscano ad affiancarla sul palco dell’Ariston. Loredana Bertè, da sempre attenta ai giovani, punta su Venerus. Emma chiama il rapper genovese Bresh, mentre Annalisa – in cima alle quotazioni dei bookmaker – ospita La Rappresentante di Lista, il gruppo che nel 2022 stupì. Alessandra Amoroso, per il suo debutto, va sul sicuro con gli amici del tormentone Mambo Salentino, Boomdabash. Per BigMama potrebbero arrivare tre giovani artiste.

I The Kolors potrebbero stupire con Umberto Tozzi, mentre l’outsider Maninni cerca la sponda di un veterano come Ermal Meta. Geolier ha assicurato che punterà sulla napoletanità ed è probabile che sarà con Gigi D’Alessio e Luchè. Pescano in casa anche gli artisti romani: Il Tre ha chiamato Fabrizio Moro, mentre Gazzelle si farà “aiutare” da Fulminacci. Irama sta cercando di avere l’ok definitivo da Riccardo Cocciante, i La Sad stan provando a convincere Rettore. Gli Eiffel 65 hanno risposto alla chiamata di Fred De Palma, Nada a quella dei BNKR44.