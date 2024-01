Amadeus corteggia Sinner: “Vieni a Sanremo, l'Italia ti ama”. Ma lui...

Dopo Novak Djokovic e Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner potrebbe fare il suo ingresso sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, lo ha invitato pubblicamente attraverso la sua pagina Instagram. "Sanremo si ama", esordisce Amadeus citando lo slogan di questa edizione, "Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente il mio invito per venire al Festival. Non devi cantare, non devi ballare - assicura Amadeus - Devi solo prenderti la standing ovation del pubblico di Sanremo e di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere applaudito a Sanremo. Ciao Jannik, sei il numero 1". L’edizione 2024 del Festival di Sanremo è in programma dal 6 al 10 febbraio, settimana in cui Jannik Sinner figura al momento tra gli iscritti dell’ATP 250 di Marsiglia.