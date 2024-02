Amadeus e Fiorello da Fazio a "Che tempo che fa": la "pace" Rai-Nove nel segno del Festival di Sanremo

E ancora: «Siamo alla Nove, non possiamo guardare la partita su Dazn». E Amadeus: "Quante liberatorie ci ha dato la Rai in un colpo solo». Nell’intervista Fazio chiede del futuro: «Io parlerei di questo festival, il prossimo non ci sarà, me lo ha promesso», premette Fiorello che, incalzato da Fazio, si sfila dalla possibilità che sia proprio lui a raccogliere il testimone da Amadeus: «Non sarei neanche in grado».

E poi: «Apriremo una pagina Onlyfans e basta, finiamo qua, lui finisce qua e di conseguenza anch’io anche per rispetto al pubblico che non ne può più». Alla domanda se firmerà il rinnovo del contratto dopo Sanremo, Amadeus ribadisce: «Facciamo il quinto, intanto».

Per gioco la trasmissione si interrompe e appaiono gli 'appannatì, alias Fiorello e Biggio, che da hacker puntano ad abbassare gli ascolti del Nove e accusano la coppia di amici: "Siete dei venduti, dei traditori». Dopo un saluto a Jovanotti, che ringrazia con un messaggio pieno di cuoricini sul cellulare di Fiorello, si scherza ancora sulla presenza al festival di Russell Crowe e John Travolta: "Travolta si ricorda di me, di quando venne a Stasera pago io, un programma della Rai, ricordi Fabio? L’azienda con il cavallo», dice Fiorello.