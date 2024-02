Ema Stokholma sale sul 'treno-famiglia' diretto a Sanremo: “Orgogliosa di farne parte”

«Pronti per Sanremo e questa cosa di partire tutti quanti insieme è meravigliosa. Io adoro viaggiare in treno: è il mio mezzo preferito, quindi sono molto felice di fare questo 'treno-famiglia'. Quest’anno è ancora più organizzato per noi: è davvero fantastico». Così Ema Stokholma, conduttrice radiofonica, arrivata alla stazione Termini di Roma da dove tra poco partirà il treno Frecciarossa 1000 livreato «Sanremo 2024» che accompagnerà giornalisti e dipendenti Rai alla manifestazione canora più celebre d’Italia.