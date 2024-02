Amadeus: "Trattori saranno benvenuti. Proseguirò? Cinque anni bastano, tutto ha una fine"

«Trattori sul palco? La loro protesta è giusta e sacrosanta. Non sono però stato contattato e non ho contattato nessuno». Lo ha detto Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo durante la conferenza stampa alla vigilia del Festival rispondendo a una domanda sull'eventualità di ospitare sul palco dell’Ariston rappresentanti del movimento di protesta degli agricoltori. «Quella dei trattori è una protesta giusta - ha aggiunto - per il diritto al lavoro e alla tutela del lavoro. Ma onestamente, non sono stato contattato. «Se vengono - ha aggiunto - li accolgo».

Il Festival... Meloniano

Mai ricevuto pressioni dalla Rai per fare un festival meloniano. «Posso smentire qualunque cosa». Amadeus rimanda al mittente le accuse di aver dovuto seguire indicazioni dall’azienda per evitare scandali e polemiche a Sanremo. «Ho incontrato Sergio appena è diventato amministratore delegato e mi ha detto: "Puoi continuare a fare il festival liberamente come hai fatto negli ultimi 4 anni". Non mi ha mai fatto una telefonata per chiedere chi ci sarà. Nei festival precedenti mai cercato cose sensazionali a tavolino». E ha concluso: «I miei festival non sono schierati, in passato sono stato attaccato sia da destra che da sinistra». E torna sulla visita a Fazio: "Nessun problema, lo conosco da tempo. Mi ha invitato con Fiorello, ho parlato con Sergio e non ci sono mai stati problemi".