Sanremo al via, Rai Pubblicità vede il record della raccolta

Il festival di Sanremo numero 74 parte domani, ma Rai Pubblicità può già festeggiare il record della raccolta pubblicitaria, che supererà gli oltre 50 milioni di euro dello scorso anno. «Viaggiamo verso il record», dice l'Ad Gian Paolo Tagliavia. «Parliamo di un pre consuntivo, perché di norma le considerazioni finali si fanno la domenica e stiamo ancora lavorando, ma c'è soddisfazione: ancora una volta sarà un anno molto significativo per la raccolta, un altro Sanremo che ci rende contenti anche per il modo di lavorare, in sintonia con la direzione artistica e la direzione di Prime time».

Quest’anno «ha veramente preso corpo il festival diffuso di cui parlavamo qualche anno fa: già sabato Piazza Colombo era piena. Non solo si sono moltiplicati i luoghi oltre l’Ariston, ma si è dato vita all’idea di un festival che iniziasse prima del martedì», rileva Tagliavia, affiancato dai vertici dei quattro main sponsor del festival, Eni, Suzuki, Costa Crociere e Poltrone e Sofà, «quattro conferme», ci tiene a sottolineare, "vuol dire che abbiamo lavorato bene». Tagliavia cita anche le aziende «che consentono di organizzare questo Sanremo diffuso ed espanso: «Vera Lab, skin care partner, mecenate della ruota panoramica che si accenderà oggi alle 17; Sephora, make up partner che tra le tante attività ha una postazione dietro le quinte del festival; Generali, con il balconcino entrato nelle case di tutti gli italiani, quest’anno incastonato tra Ariston e Aristonello; torna il treno di Mutti, momento di intrattenimento pop per le famiglie. E poi abbiamo un ingresso graditissimo che è Coca Cola», aggiunge l’Ad di Rai Pubblicità, che infine cita The Mall, partner della Rai per la mostra per i 70 anni della tv e i 100 della radio».