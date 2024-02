Tutto pronto per il Festival di Sanremo: ecco le novità del regolamento

Domani il via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nella città è tutto pronto per una kermesse che quest'anno avrà qualche novità nell'organizzazione. Entriamo nel dettaglio.

Tutti i cantanti nella prima serata

Martedì 6 febbraio, vedremo l'esibizione di tutti e 30 i cantanti in gara. I brani verranno votati dalla giuria della sala stampa, tv e web. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 30 canzoni eseguite nella serata e saranno comunicati al pubblico i brani nelle prime 10 posizioni in classifica.

Nella seconda serata il voto anche delle Radio

Nel corso della seconda e della terza serata (7 e 8 febbraio), le 15 canzoni in gara saranno votate dal pubblico attraverso il televoto (50 per cento) e dalla giuria delle radio (50 per cento). All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni eseguite in ogni serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni (e i relativi artisti) nelle prime 5 posizioni nella classifica di serata.