A Sanremo nasce il balconcino "Vincenzo Mollica": l'omaggio di Fiorello

Il celebre balconcino di 'VivaRai2!', di fronte al teatro Ariston, intitolato a Vincenzo Mollica. E' l'annuncio fatto da Fiorello e Giorgia Cardinaletti in diretta al TG1, a pochi minuti dal via ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo. Un omaggio al giornalista, in pensione dal 2020, e al luogo reso celebre della sue interviste. E non poteva mancare l'ironia dello showman: "Non solo questo, ma tutti i balconi che vedete. Si chiameranno tutti 'balconcino Vincenzo Mollica'".