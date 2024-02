La presidente Soldi: "E' il mio ultimo Sanremo, alla Rai serve unità"

«Questo Sanremo per me è il terzo, e sarà anche l’ultimo da presidente, perché questa straordinaria esperienza al vertice dell’azienda si concluderà dopo tre anni, come era nelle intenzioni fin dall’inizio. Sono stati tre anni da presidente molto interessanti, per niente noiosi, né statici: abbiamo avuto due amministratori delegati, è cambiato il governo, abbiamo perso tragicamente un consigliere: io sono rimasta al mio posto per portare a compimento il lavoro iniziato». Lo ha detto la presidente Rai, Marinella Soldi, in sala stampa a Sanremo per un breve saluto. Il festival «unisce e dell’unione c'è sempre più bisogno anche in Rai. Voglio ringraziarvi per il fatto di essere qui anche quest’anno, a raccontare un altro Sanremo, una grande avventura nuova», sottolinea Soldi in un breve saluto ai giornalisti. Sanremo «ha tanti significati, innanzi tutto un effetto importante: unisce, e dell’insieme, dell’unione c'è sempre più bisogno anche in Rai, perché solo nel lavoro di squadra le meraviglie della Rai possono esprimersi e il talento brillare», ha detto ancora la presidente.