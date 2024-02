Festival di Sanremo: la Mannoia incanta, c'è anche Ibra. Poi Mengoni si prende la scena

Sarà Marco Mengoni, il vincitore della passata edizione con "Due vite", ad affiancare come co-conduttore Amadeus nella serata d’apertura della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La sua sarà una doppia veste perché si esibirà anche come super ospite musicale. Per la prima volta ascolteremo tutti i 30 brani in gara che saranno votati dalla Giuria della Sala Stampa, da Tv e Web. Al termine della puntata arriverà la prima classifica provvisoria. Sul palco dell’Ariston interverranno Daniela Di Maggio, la mamma di Giova Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite e l’attore Edoardo Leo. In piazza Colombo si esibirà Lazza, dopo il grande successo della sua "Cenere", mentre sul "terzo palco di Sanremo", quello galleggiante, ci sarà il rapper Tedua.