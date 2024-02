Sanremo: la festa di Alessandra Amoroso al Forte Santa Tecla, karaoke con Emma e Annalisa

Dalla pizza napoletana di Geolier alla "noioteca" di Angelina Mango, è gara anche fuori dal palco tra i cantanti del Festival per stupire e lasciare un segno nella storia di Sanremo. Più di uno ha puntato sull'aspetto culinario. Se Nek e Francesco Renga si sono proposti come baristi d’eccezione preparando la colazione ai giornalisti in un ristorante della centralissima e iconica piazza Bresca, Geolier, napoletano doc, ha scelto invece la pizza, "griffando" un intero ristorante con il suo nome. Anche Ghali si è intestato virtualmente una casa facendone il suo quartier generale, «uno spazio inclusivo per i suoi ospiti», a pochi passi dal teatro Ariston, mentre Clara ha scelto di affittare un banchetto itinerante per offrire cappuccini per strada.

Alessandra Amoroso, al suo primo Sanremo da concorrente, ha scelto di puntare sul divertimento: la serata organizzata con il suo staff è a tema karaoke al Forte Santa Tecla dove oltre alle "amiche" Emma e Annalisa hanno fatto capolino Francesco Renga, Nek, Il Volo ed i Santi Francesi. Un'atmosfera soffusa, tra risate e "qualche drink" aperto anche ai giornalisti che hanno potuto prender confidenza con l'atmosfera sanremese