Annalisa smentisce di essere incinta: "Vi spiego perché non ho sceso le scale"

Annalisa smentisce di essere incinta dopo che soprattutto sui social si erano rincorse diverse voci sulla sua presunta gravidanza. In molti si erano spinti sino a questa ipotesi perché Annalisa aveva fatto il suo ingresso sul palco dall’entrata laterale, evitando i ripidi e sempre temutissimi scalini. “No, non sono incinta – ha detto l’artista – ma non ho fatto le scale perché un anno fa sono caduta e finita al pronto soccorso, non proprio un’esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.