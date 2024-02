Festival di Sanremo, al via la seconda serata. Apre «il nonno di Viva Rai2». Giorgia da urlo. Ovazione per Allevi: "

Brividi Allevi: "Non ho perso la voglia di immaginare"

Torna in pubblico Giovanni Allevi dopo la malattia che l’ha colpito, un mieloma, e per cui è in cura. “Non suono più il pianoforte in pubblico da quasi due anni, il dolore era troppo forte, non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. Il dolore mi ha portato dei doni. Non so che darei oggi per suonare davanti a quindici persone. Stasera siamo più di quindici”.