Festival di Sanremo, giovedì Gianni Morandi torna all'Ariston

Gianni Morandi, il co-conduttore del Festival di Sanremo 2023, sarà giovedì al Teatro Ariston. Lo ha detto Amadeus confermando le indiscrezioni in circolazione. "Gianni mi ha chiamato questa mattina e gli ho detto: 'Se non ha impegni questa settimana fai un salto", dice il direttore artistico e conduttore che, alla fine, all’ennesima domanda rivela che Morandi arriverà giovedì.

E non tarda ad arrivare il commento di Gianni: «Sanremo mi piace! Belle le canzoni e forti sti due!», scrive su Instagram Gianni Morandi postando una sua foto davanti al televisore, con Amadeus e Marco Mengoni sullo sfondo, durante la prima serata del Festival. Sveglio per seguire anche Viva Rai2!, il Gianni nazionale ha mandato un messaggio di saluto in diretta a Fiorello che lo ha letto. Dopo avere condotto tutte le cinque serate del Festival lo scorso anno insieme ad Amadeus, Morandi è atteso di nuovo all’Ariston nella serata di giovedì.