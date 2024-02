Il ritorno di Giovanni Allevi, messaggio da Sanremo: “Sono qui anche per dare forza agli altri pazienti”

«Quando non c'è più certezza del futuro, bisogna vivere più intensamente il presente. È come se avessi strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli più intensamente possibile». Giovanni Allevi arriva a Sanremo con la sua testimonianza di dolore e malattia, ospite questa sera sul palco. «Non sono qui per festeggiare nulla - dice con voce pacata ma non rassegnata -. Purtroppo il mieloma è una neoplasia cronica, quindi è una battaglia che non si vince mai. La mia presenza qui vuole significare la gioia immensa di vivere il presente. E poi, se posso, per dare un pò di forza e speranza agli altri pazienti».