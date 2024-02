Sanremo, a Fiorello la Palma d’Argento di Michele Affidato

Il Festival della Canzone Italiana, la kermesse musicale più attesa dal mondo della musica, è iniziato. Nel corso della trasmissione VivaRai2! è stato consegnato a Rosario Fiorello il Premio “Numeri Uno - Città di Sanremo”. All’interno del glass, da dove in questa settimana verranno trasmesse le puntate dello show Rai mattutino, il riconoscimento è stato consegnato al conduttore siciliano dal Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e dal Patron del Premio Ilio Masprone. Il maestro orafo Michele Affidato ha dato forma all’opera, che raffigura una palma in argento affiancata dal numero “1” nel quale sono stati incastonati un fiore in argento ed un topazio azzurro che simboleggiano i fiori ed il mare della città di Sanremo. Il Premio è stato assegnato da una giuria composta dal Presidente Roberto Alessi di “Novella 2000”, da Marinella Venegoni de “La Stampa”, da Dario Salvatori di “Rai Uno” e da Mario Luzzatto Fegiz del “Corriere della Sera”. Un tributo alla straordinaria carriera di Fiorello e al contributo che continua a dare al mondo dello spettacolo. Questo riconoscimento viene consegnato a coloro che, nel tempo, hanno contribuito a far conoscere il Festival di Sanremo. Nelle passate edizioni è stato, infatti, assegnato a personaggi come Pippo Baudo, Fausto Leali, Al Bano Carrisi, Toto Cutugno, Rita Pavone, Giorgia, Iva Zanicchi e Tony Renis. Da 14 anni il maestro Affidato realizza i Premi speciali del Festival. Negli anni Affidato ha dato forma a prestigiose opere come il Premio per il 150° anniversario dell’Unità D’Italia, che ha premiato la canzone più conosciuta nella storia della musica Italiana, assegnato ad Al Bano Carrisi con l’interpretazione del “Và Pensiero” del Nabucco di Verdi, i vari Premi Cover, ed ancora il Premio “Sala Stampa Lucio Dalla” ed il Premio della “Critica Mia Martini” che verranno assegnati nella serata finale del Festival.