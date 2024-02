Sanremo boom, numeri da record e la Rai gongola. Amadeus: "Ha vinto la musica". Stasera Allevi e John Travolta. Ecco chi canterà oggi

«Ad Amadeus, insieme a un grande in bocca al lupo per il prosieguo del Festival - aggiungono Sergio e Rossi - va il nostro ringraziamento per essere, come Direttore artistico e padrone di casa, un grandissimo interprete dello spirito del servizio pubblico, capace di includere, di divertire, di parlare un linguaggio veramente universale e di liberare tutta l’energia della musica. Davvero per tutti. E un grazie a tutte le donne e gli uomini della Rai che sono dietro questa immensa macchina produttiva, quasi unica in Europa. Sono loro la nostra vera forza. Grazie, infine, a tutti i giornalisti che finalmente - dopo tre anni difficili - sono tornati in gran numero a questo Festival e contribuiscono al suo racconto e al suo successo».

«Non importa quante volte ci torni, l’età che hai, l’esperienza, questo è un palco cha ha una sua magia e che ti mette addosso un senso di responsabilità». Lo spiega Giorgia, che questa sera affiancherà Amadeus come co-conduttrice nella seconda serata del festival. «La mia storia è nata su questo palco e sono tornata tante volte a ribadirlo - aggiunge la cantante che all’Ariston festeggia anche i 30 anni di E poi -. C'è una grande emozione. Tornare qui è come rendere conto al pubblico di quello che è stato fatto. Inoltre vorrei far fare bella figura ad Ama che mi ha chiamato. Non vorrei che se domani i risultati non andassero bene, la colpa fosse la mia», scherza

Gi ospiti di stasera: da Allevi a John Travolta

Nella seconda serata l’Ariston si prepara a riabbracciare Giovanni Allevi: dopo due anni di assenza e di cure per un mieloma multiplo, il compositore salirà sul palco per tornare ad esibirsi al pianoforte. «Sarà testimonial della sua battaglia, portavoce di coloro che si trovano nella sua situazione», ha spiegato Amadeus. All’Ariston anche John Travolta: settant'anni il prossimo 18 febbraio, candidato all’Oscar per La febbre del sabato sera, l'attore è già stato al festival 2006 condotto da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello, che ebbe il compito di intervistare il superospite. Nel corso del colloquio l'attrice lamentò un fastidio ai piedi e Travolta si offrì di massaggiarglieli: un’immagine finita negli annali del festival. Chi lo conosce bene è Fiorello, che lo ospitò nel 2004 a Stasera pago io, tra un accenno a Saturday Night Fever, uno a Grease e una gag in cui entrambi strisciavano per terra: «Gli farò fare un ballo che non ha mai fatto», ha promesso lo showman. La gara coinvolgerà 15 cantanti, presentati dai colleghi che riposano (con sorteggio). A fine serata sarà compilata una nuova classifica, con il voto della nuova giuria delle Radio e del Televoto e saranno diffuse le prime cinque posizioni. Co-conduttrice della serata è Giorgia che festeggerà anche i 30 anni di E Poi, presentata al festival. In quota fiction Leo Gassmann, che dà il volto a Califano nel film tv in onda su Rai1 domenica 11 febbraio, all’indomani della finale. Sul palco anche il cast di Mare fuori - che probabilmente tifa per la collega Clara, in gara - e la Nuova Orchestra Santa Balera per i 70 anni di Romagna mia. Da piazza Colombo è atteso Rosa Chemical ("che quest’anno non bacerà nessuno», ha assicurato il direttore artistico), mentre Bob Sinclar animerà la festa sulla nave ormeggiata al largo di Sanremo.

Sul palco dell’Ariston arriverà stasera anche il tema della violenza di genere, «attraverso le parole nuove dell’amore dello scrittore Matteo Bussola con il cast di Mare Fuori», in onda su RaiPlay dal 1 febbraio e dal 14 su Rai2. Lo annuncia in sala stampa a Sanremo la vicedirettrice di Rai1 Federica Lentini.