Su il sipario di Sanremo 2024: Angelina predestinata, Annalisa dominante, l'emozione Negramaro. Bertè regna sovrana, sia benedetta la Mannoia LE PAGELLE

«Sanremo si ama, io amo questo pubblico, amo questo storico palco, poter dire benvenuti alla 74/a edizione del festival della canzone italiana. In questi 5 anni ho finito gli aggettivi per descrivere la gioia di essere qui, dare il via alla gara ma soprattutto a una bellissima festa, un rito collettivo, un party di 5 giorni che farà emozionare l’intero paese». Parola di Amadeus. Che entrando in scena (in smoking bianco e nero) si fa il segno della croce, poi scende in platea a salutare la moglie Giovanna e il figlio Josè. Su il sipario, comincia la sfilata.

Clara, "Diamanti grezzi"

Ha già vinto Sanremo Giovani, la sua Crazy J è protagonista in Mare Fuori. Qualche volta bisogna sapersi accontentare VOTO 5-

Sangiovanni, "Finiscimi"