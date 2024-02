Caso Travolta a Sanremo, Amadeus sbotta: “Basta con queste str... Sul ballo sapeva tutto. Non so che scarpe indossi"

«Mi pare che stiamo creando un caso dove il caso non c'è», «non sta succedendo niente, sta andando tutto bene, bisogna per far trovare queste stronzate per polemizzare. Parliamo di Allevi piuttosto, del cast di Mare Fuori, delle cose belle», si stizzisce Amadeus in conferenza stampa per l’insistenza delle domande sul caso Travolta. «Non ha preso 400mila euro per venire qui a fare quella cagata. Sapeva tutto della gag, se poi ci ha ripensato all’ultimo momento non è colpa mia». Fa discutere anche l’espressione 'don't worry be happy', pronunciata dal direttore artistico sul palco, che è anche uno degli slogan della società U-Power, firma delle scarpe di Travolta. «L'ho preso dalla canzone - afferma -. Non ne avevo la più pallida idea. Mica mi scrivono i copioni parola per parola».

«Travolta è stato avvisato di tutto - spiega - non c'è stato nessun tranello, non è stato costretto a fare nulla, di tutto quello che è accaduto era a conoscenza e lo ha condiviso». «Fiorello - aggiunge - è il più grande showman che abbiamo, ed è tipico dell’ironia far far a persone importanti cose che non farebbero mai o che nessuno sarebbe in grado di far fare oro, da Fiorello fece il delfino. Sono cose che possono fare solo poche persone, come Jimmy Fallon. Poi è possibile che mentre veniva realizzata la gag, tra il teatro e fuori, possa esserci stata un’espressione un po' stupita, su qualcosa che pensavamo che Travolta accettasse e che magari non ha più gradito, ma non lo trovo un problema del festival».

«Non so neanche la marca delle scarpe, come potete immaginare che io faccia promozione a un paio di scarpe di Travolta? Il Fantasanremo è questo», prosegue Amadeus.